Ante esto, los comentarios no se hacen esperar, más allá de la pregunta sobre si se operó o no, algunos la señalan de abusar del photoshop y aseguran se trata de un cuerpo que fue editado por la propia Chiquis o su equipo de redes sociales cada que publica una nueva foto o video.

Ella misma reveló los detalles

Ante la ola de rumores, la propia Chiquis decidió hablar y dejar en claro su verdad, tal como se muestra en el vídeo de Youtube del canal del programa Sale El Sol, conducido por Gustavo Adolfo Infante: “Puse una historia el otro día que dice que me operaron, nomás de las bubis”, expresó la cantante.

Además en el Instagram story contó: “Estoy viendo que las páginas de chismes que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta, no me hize la manga, y si me la hubiera hecho les diría, pero no. Me hice las bubis, las quería más paraditas”, concluyó Chiquis Rivera.