Chiquis y Lorenzo Méndez están oficialmente divorciados

Y del por qué este proceso simplemente no llegaba a su fin, se debió principalmente a que el cantante Lorenzo Méndez tardó mucho tiempo en responder las solicitudes que le hizo la Corte de Los Ángeles, entre ellas, que entregara sus documentos financieros.

Según reportó el portal ahoramismo.com, fue la propia Chiquis, quien actualmente tiene una relación amorosa con el fotógrafo Emilio Sánchez, que insistió en que su divorcio fuera completamente legal, además de contar con el apoyo de la reconocida abogada Nina H. Gohari, la cual logró que esta disolución no tuviera ‘culpabilidad legal’.

Cabe recordar que los cantantes llegaron al altar el 29 de junio de 2019 y anunciaron su divorcio poco más de un año después. En diferentes entrevistas, la hija de Jenni Rivera confesó que, antes de su boda , sintió ansiedad por primera vez y quiso detener todo, pero no fue posible.

Chiquis pidió el divorcio en plena pandemia

Diferentes medios de comunicación se encargaron de publicar los documentos en los que se muestra que fue Chiquis quien pidió el divorcio el 19 de octubre de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, o sea, un mes después de que se diera a conocer su separación. El cantante había dejado la casa que compartía con su entonces esposa a petición de Janney, nombre verdadero de la intérprete.

“Cuando me separé, entre las primeras cosas que hice fue hacer terapia, algo que me ha salvado varias veces en la vida. Estoy haciendo de todo para romper los patrones tóxicos que he heredado de mi familia”, escribió la hija de Jenni Rivera en su libro más reciente, Invencible.