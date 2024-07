«Sí, la verdad le deseo lo mejor, qué bueno, la verdad siempre he dicho que es mejor hacer las cosas y no vivir con una duda, que bueno que se aventó», comenzó diciendo.

Rosie Rivera le contesta

Rosie Rivera reaccionó con tono de sorpresa a las amables palabras de su sobrina con quien está distanciada, pero le contestó.

«Qué hermosa, se ve preciosa y le agradezco esas palabras y créeme que no he sentido nada negativo de mi familia, sé que hay situaciones, estamos distanciados», expresó.

«Yo no siento mal deseo por parte de ellos, la escucho y me toca el corazón pero no me sorprende porque ella es así», aseguró Rosie.

