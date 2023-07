Chiquis lanza nueva canción y arremeten en su contra (VIDEO)

Chiquis lanza nueva canción, la famosa se dejó ver contenta en las redes sociales compartiendo sobre su nueva colaboración con la rapera Snow Tha Product. Sin embargo, no ha logrado alegrar a todos sus seguidores quienes no dudaron en dejar sus opiniones.

Chiquis lanza nueva canción y arremeten en su contra

«Ya hace rato que ya no estoy pendiente de ño que diga usted, me resbala, no me afectan los rumores ni indirectas, ni los haters, ni los chismes, ni los que hablan tanta mierd*, yo amargarme ni muerta», dice el coro de la nueva colaboración de la mayor de los hijos de Jenni Rivera.

Sin embargo, su canción no se ha ganado la completa aceptación del público. Y es que luego de que la cantante lanzara su nuevo sencillo las críticas no se hicieron esperar, en las que incluso han terminado por mencionar el nombre de la fallecida Jenni Rivera. Archivado: Chiquis lanza nueva canción