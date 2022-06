Las imágenes han tenido tanto éxito que hasta hoy tenía más de 37 mil 700 reacciones de me gusta y más de 500 comentarios, sobre todo de sus allegados y sus seguidores, quienes no la dejan sola en ningún momento, aunque por allí se ‘coló’ uno que otro hater que tampoco nunca le faltan ante su exposición de su vida privada.

A mitad de año, la cantante publicó en su cuenta oficial una fotografía y un video que ha provocado todo tipo de comentarios de sus fans, quienes l apoyan y otros no tanto, controvertida como siempre, pero ella no dudó ni un segundo en publicar este material para expresar la nostalgia que siente en este momento y para dar las gracias a su madre.

Y agregó: “Todavía me duele lo mismo… pero hoy elijo ser feliz, sonreír a través del dolor y seguir adelante tal como me enseñaste. Te dedico este día a TI… porque marca el día en que comenzó NUESTRO viaje. Te amo, mamá. Feliz BEEDay para nosotros. #PowerTeam, siempre y para siempre…. duela a quien le duela!”. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Chiquis Jenni Rivera

De manera textual la artistas escribió lo siguiente: “Esta foto fue tomada hoy hace 10 años. En el último BEEday lo pasaríamos juntos. Nunca olvidaré cómo hiciste todo lo posible para que fuera especial para mí… sin importar lo que sintieras, y estoy muy agradecida por eso. No importa cuántos años pasen, todavía te extraño, todavía te necesito. Tus consejos, tus abrazos, tu protección, tu guía… no desaparece”.

LA RESPALDAN

Algunas personas más comentaron: “Feliz cumpleaños mi amor, viva La Diva de la Banda, debe estar muy orgullosa de tus logros. Silenciaste tantos críticos como lo hizo tu mamá cuando comenzó. sigue adelante reina”, “Que hermoso recuerdo tener. Ver tu video me hace llorar. Perdí a mi madre a la edad de 13 años. Desearía tener un video como este. Puedo sentir tu abrazo. El amor. Feliz BEEDay a los dos”.

“Chiquis tu mami donde quiera que esté, está muy orgullosa de ti. Tan difícil han sido para ti estos 10 años, como para todo nosotros que tanto la amamos. Pero si hay algo que te puedo decir es que estoy muy muy seguro de lo tan orgullosa que está ella de ti. Has defendido a tus hermanos, has luchado por ellos y has trabajado tan duro por ti misma que te puedo asegurar eres una de las figurar del regional mexicano más importantes que tenemos en este momento. Y estoy muy seguro que así seguirá siendo, porque no te rindes y siempre das lo mejor de ti. Neta te admiro desde el día 1, eres inspiración para mi y te quiero con todo mi 🤍 Janney! Nunca lo olvides, tú Gil de Tijuana te ama! “. Archivado como: Chiquis Jenni Rivera