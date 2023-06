Chiquis y su hermana Jenicka impactan al mostrar su cambio físico: La hermana de Chiquis dejó a todos sus seguidores impactados

Y aunque las hijas de Jenni no han aclarado que se hayan hecho dicha cirugía, los rumores apuntan que este pudo haber sido el motivo de sus grandes pérdidas de peso. Por otro lado, tenemos a la otra hija de la ‘Diva de la Banda’, Jenicka López, quien es mucho menor que su hermana Chiquis.

De Jenicka no se sabe tanto como de Chiquis, pues a diferencia de su hermana ella no se fue por el lado artístico como Chiquis o su mamá, si no que siempre estuvo interesada en el modelaje y la moda, pero su gran cambio físico dejó a muchos impactados, incluso se lo hicieron saber por medio de su Instagram.