El pasado 9 de diciembre se cumplieron 10 años desde que Jenni Rivera falleció en un accidente aéreo, su familia había estado conmemorando todo el año esta fecha. Sus hermanos, Rosie y Juan, lanzaron una canción llamada "Déjame el instructivo", en especial por el aniversario luctuoso. Ahora Chiquis ha causado otra controversia, pues se esperaba que sus hijos hicieran un mayor festejo al tratarse de su madre. Y lo que hizo la hija mayor dejó sorprendido a más de uno, pues nadie se esperaba eso de la que dice honrar mucho a su madre y extrañarla. ¡Otra navidad sin Jenni! "Y así celebramos un año exitoso, un equipo maravilloso y la vida de una mujer inolvidable, mi madre @jennirivera!", escribió Chiquis en un video compartido en redes sociales. En el se puede ver como la interprete de Abeja Reina organizó una fiesta. Sus mejores amigos y otras personalidades la acompañaron en aquella noche que según ella fue para celebrar a su difunta madre. Lo que no esperaba que muchos internautas fueran a verla con otros ojos por esa acción, ya que no vieron bien esa fiesta.

Se defiende El video muestra el lujoso lugar en el que fue celebrado el día, la decoración era una tipo de cristales ya que toda lucía en blanco y plata. El video donde compartió su magia noche, estuvo acompañado de la música de Mariah Carey, “all i want for christmas is you”, que se ha convertido en un clásico. “Quizás algunas ‘personas’ lo vean mal que tuve una fiesta en el décimo aniversario de mi madre, pero la opinión de esas ‘personas’ no me importan. Yo se y YO conozco a MI madre”, agregó en la descripción del video de su gran celebración a su difunda madre Jenni.

Chiquis fiesta muerte madre: Jenni no hubiera querido eso “Ella no quiere que estemos tristes toda la vida. Claro, llore en la mañana ese día, pero me levante, me sacudí y puse la frente en alto como ella me enseño”, continuó escribiendo la hija mayor de Jenni Rivera. Se conocía bien que a la Diva de la Banda le gustaba la fiesta. “¡Nadie va a venir a decirme que soy una mala hija! No señor. Sé lo que mi madre espera de mí, cuánto significa para mí y cómo le gustaría que viviéramos”, terminó su mensaje. Ante esto recibió mensajes de apoyo por parte de los millones de seguidores que tiene en Insta.

Chiquis fiesta muerte madre: No dudan en apoyarla “Yo veo todo muy bien. Lo que no veo vien es que la gente siempre va a criticar, pero si a ti te da igual lo que diga que importa la opinión de la gente para que da explicación”, le comentó uno de sus seguidores. “Muy bien, siempre hay que hacer lo que a uno le hace feliz”. “Tu vive y disfruta tu vida como tu sabes que a Jenni le hubiera gustado. No hagas caso a la gente que te critica”, “En lugar de la fiesta hubieras hecho un bonito homenaje a tu madre. Eso sería hermoso. Y no a tus amigas”, los malos comentarios no pudieron faltar. VER VIDEO DE LA FIESTA AQUÍ.

