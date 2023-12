¿Chiquis teme por su vida? Envía inesperado mensaje tras conflicto con Juan Rivera

«Pero no todos salen igual, los dedos de la mano no son iguales», comentó Rosa Saavedra en un video que publicó en su canal de YouTube.

Todo comenzó cuando doña Rosa Saavedra, madre de la cantante, sugirió que sus nietos, Johnny y Jenicka, no igualan el nivel de dedicación laboral del resto de la dinastía.

Por esta razón, muchos interpretaron que la frase «los dedos de la mano no son iguales» fue una crítica hacia ellos por su rendimiento laboral.

Chiquis defiende a sus hermanos

Tras lo sucedido, la intérprete de Abeja Reina mandó un contundente mensaje a sus familiares maternos en un concierto que ofreció.

«Yo estoy muy decepcionada de ciertas personas que dicen ser, que dicen decir que aman a mi madre», comenzó diciendo Chiquis.

«Saben muy bien que en todas las entrevistas, en su libro y en todos lados siempre dijo que ella y trabajaba por sus hijos», comentó la cantante.

«No (trabajaba) por su hermana, no por su hermano, no por su mamá, no por su papá», concluyó en el escenario.