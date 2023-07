Chiquis y Danna Paola llegan a los Premios Juventud

La hija de Jenni Rivera aparece con pronunciado escote

Chiquis Rivera decidió aparecer en el evento usando un vestido entallado en color café con una tela que se asemeja a la gamuza. El vestido cuenta con un escote en la parte posterior dejando completamente al descubierto la parte de su espalda, mientras que por el frente un escote cruzado deja ver sus atributos delanteros por la parte de abajo.

La elección de su vestido se ganó los comentarios de los espectadores, sin embargo no se mostraron muy contentos con la elección para el evento. «Ella es hermosa pero ese traje no le ayuda mucho», «No me gusto», «No, no, por favor noooo», «No que muy delgada», «Fatal», «Que gorda», son algunos de los comentarios en las redes sociales de los premios. Archivado: Chiquis y Danna Paola