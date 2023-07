Chiquis es comparada con “oso escandaloso” por su look en Premios Juventud

Al revelarse la vestimenta de Rivera, gran cantidad de internautas no dudaron en expresar sus dividas opiniones: “Qué le pasó a Chiqui me extraña de ella”, “Parece el oso escandaloso, terrible”, “Por qué un vestido de pana eso ya no está de moda”, “Terribles Chiquis me decepcionas”, fueron algunas reacciones.

«Ella es hermosa, pero ese traje no le ayuda mucho», «Se engordò otra vez», «No que muy delgada», «¿Guantes en verano?», «Que mal vestida» y » Va esa mujer con ese vestido.. y más en esa tela tan caliente», fueron otras de las criticas.