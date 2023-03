Chiquis cancela sus conciertos tras recibir presuntas amenazas: ¿Teme por su seguridad?

Según indica el comunicado emitido por Chamonic, Chiquis Rivera habría recibido presuntas amenazas para no presentarse en Monterrey y Matamoros, por lo cuál, la cantante habría tomado la decisión de cancelar en vez de ponerse en riesgo a ella y a sus fanáticos.

“A mi me dicen extra oficialmente que fue por que le dijeron que no se presentara en estos lugares por su seguridad ( pero no fue en buena forma)”, indicó Chamonic mediante su cuenta de Instagram. Recordemos que esta información no está comprobada y solamente son rumores.