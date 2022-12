No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales mostraran interés en esta propuesta, por lo que no dudaron en preguntarle que es lo que necesitaban. La fecha límite para mandar videos es el viernes 16 de diciembre (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ) Archivado como: ¡Vaya labor! Chiquis ayudará a migrantes a cambiar su estatus legal

"Mi papá durante el día era un buen papá, no tengo quejas: me hacía de comer, si no estaba bien en la escuela se sentaba y hablaba conmigo, y en la noche era otra cosa… A mí me preocupaban mucho mis hermanos, mi hermanita (Jacqie, quien dormía en la misma cama)", comentó

“Creo que me sirvió mucho ir a la iglesia”: Chiquis Rivera

En otra parte de esta entrevista, de la que también hizo eco el portal Debate, la cantante reveló que el hecho de haber ido mucho a la iglesia le ayudó para perdonar a su padre, actualmente en la cárcel: “Yo no puedo juzgarlo, yo no sé lo que le pasó a él, de hecho nunca he hablado con él de esto… Yo sí quiero escuchar las palabras ‘perdóname’ de él”, pero igual es un regalo que yo me doy al perdonarlo a él, no quiero cargar eso”.

“Es algo que me pasó, pero no voy a cargar con esto toda mi vida, ¡me voy a amargar (si lo hago)! y no nací para estar amargada. Me siento mal por él porque le faltan muchos años (en la cárcel). Pero eso él lo tiene que ver con Dios”, dijo Chiquis, quien ayudará a migrantes a cambiar su estatus legal (Con información de Telemundo, Univisión y Debate).