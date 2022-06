Cabe mencionar que varias celebridades utilizan vestidos de red con un bikini que resalta de la malla. En esta ocasión, Chiquis decidió unirse a la tendencia, sin embargo, ella optó por usar un conjunto de pantalón y top de red, pero lo que más impresionó es que ella no estaba utilizando brasier.

Cabe recordar que en los últimos días se ha vuelto tendencia una moda que están utilizando las celebridades, el cual es #PrideMonth. Este consiste que el famoso use un atuendo de malla de red, y presuma lo que lleva abajo de este, pero tiene que ser de multicolores.

Pero eso no fue todo, ya que en otras instantáneas compartidas, Chiquis decide darse la vuelta y enseñar su retaguardia, debido a la transparencia de su atuendo, se puede ver que lleva ropa interior negra. Las foto iban acompañadas de este mensaje: “Cuando en Miami …. @alo lo hizo bien con esta pieza de dos”. Archivado como: Chiquis atuendo malla red

En su post de Instagram, la ex de Lorenzo Mendez, elevó la temperatura al presumir sus ‘encantos’ ante sus seguidores, que quedaron con la boca abierta. Con un sonrisa aparece modelando sin pudor para su fotógrafo dejando al descubierto la parte frontal de su pecho.

Se gana los piropos

Inmediatamente, sus seguidores no dudaron en reaccionar al post en su perfil de red social, donde las lluvia de piropos y halagos se hicieron presentes. Incluso la cuenta del programa Chisme No Like, hizo una publicación donde quedaron sorprendidos por cómo lució la cantante.

“Enciende las redes sociales. Así posó #ChiquisRivera con un conjunto deportivo traslúcido con el que no dejó mucho a la imaginación. Y como es de costumbre presumió su exuberante trasero. ¡Ay pomponia!”, se puede leer en el post de farándula. Archivado como: Chiquis atuendo malla red