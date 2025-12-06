Chiquinquirá Delgado revela el regalo que Jorge Ramos tuvo que devolver al inicio de su relación

Chiquinquirá Delgado devolvió regalo

El obsequio fue de Jorge Ramos

Pareja recuerda entre risas

Chiquinquirá Delgado sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota poco conocida sobre los primeros meses de su relación con Jorge Ramos, una de las parejas más sólidas de la televisión hispana.

La presentadora venezolana recordó el momento en que el periodista le hizo un obsequio que, lejos de entusiasmarla, terminó devolviendo por no ser de su gusto.

Su confesión ocurrió durante un evento reciente en Miami, donde habló con naturalidad sobre sus más de diez años de vida en común con la figura de Univision.

La historia reveló un episodio divertido que, aunque incómodo en su momento, hoy ambos recuerdan con humor.

Un romance que nació en una grabación navideña

Delgado y Ramos se conocieron mientras grababan un comercial de Navidad para Univision, en el que participaron múltiples talentos de la cadena.

La presentadora contó tiempo atrás que fue la primera vez que vio al periodista y que, entre largas jornadas de trabajo, comenzaron a conversar y compartir fotografías familiares.

Ramos reaccionó con ternura al ver una foto de la hija de Delgado y comentó: “Ay, qué niña tan linda, su papá debe estar muy orgulloso”.

La venezolana respondió sin rodeos: “Papá como tal no hay en este momento”, frase que marcó uno de sus primeros intercambios significativos.