Chiquinquirá Delgado revela el regalo que Jorge Ramos tuvo que devolver al inicio de su relación
Publicado el 12/06/2025 a las 17:54
- Chiquinquirá Delgado devolvió regalo
- El obsequio fue de Jorge Ramos
- Pareja recuerda entre risas
Chiquinquirá Delgado sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota poco conocida sobre los primeros meses de su relación con Jorge Ramos, una de las parejas más sólidas de la televisión hispana.
La presentadora venezolana recordó el momento en que el periodista le hizo un obsequio que, lejos de entusiasmarla, terminó devolviendo por no ser de su gusto.
Su confesión ocurrió durante un evento reciente en Miami, donde habló con naturalidad sobre sus más de diez años de vida en común con la figura de Univision.
La historia reveló un episodio divertido que, aunque incómodo en su momento, hoy ambos recuerdan con humor.
Un romance que nació en una grabación navideña
Delgado y Ramos se conocieron mientras grababan un comercial de Navidad para Univision, en el que participaron múltiples talentos de la cadena.
La presentadora contó tiempo atrás que fue la primera vez que vio al periodista y que, entre largas jornadas de trabajo, comenzaron a conversar y compartir fotografías familiares.
Ramos reaccionó con ternura al ver una foto de la hija de Delgado y comentó: “Ay, qué niña tan linda, su papá debe estar muy orgulloso”.
La venezolana respondió sin rodeos: “Papá como tal no hay en este momento”, frase que marcó uno de sus primeros intercambios significativos.
Complicidad más allá de profesiones distintas
A pesar de sus diferencias profesionales —ella en el entretenimiento y él en el periodismo informativo— la pareja ha logrado construir una dinámica equilibrada y cercana.
Delgado ha compartido en varias ocasiones que ambos disfrutan de actividades similares, entre ellas la lectura, el yoga y los viajes, que consideran un punto clave de conexión.
“La verdad poco hablamos de trabajo en la casa, hablamos de otras cosas”, comentó alguna vez la exconductora de Mira quién baila.
Esa complicidad se ha mantenido a lo largo de los años y les ha permitido sostener una relación estable dentro del exigente mundo mediático.
El regalo que no fue del agrado de Chiquinquirá
Durante su paso por la alfombra roja en Miami, la reportera de Despierta América le preguntó sobre algún obsequio que no le hubiera gustado recibir.
La presentadora no dudó en compartir un episodio que involucró directamente a Jorge Ramos y que ocurrió cuando recién comenzaban a salir.
“Cuando empecé a salir con Jorge me regaló un collar de perlas negras y cuando abrí el regalo no pude disimular mi cara”, confesó entre risas.
A continuación añadió un detalle que generó aún más sorpresa: “La verdad nunca me han gustado mucho las perlas y negras menos, así que el pobre hombre tuvo que ir a devolver el regalo”.
Una anécdota divertida que hoy los une aún más
Aunque la situación fue incómoda en su momento, Delgado explicó que hoy ambos la recuerdan con humor como parte de sus primeros pasos como pareja.
El gesto demuestra la sinceridad que siempre han mantenido y la naturalidad con la que enfrentan incluso los momentos más inesperados.
Con más de una década juntos, la pareja continúa siendo una de las más queridas de la televisión hispana y ejemplo de estabilidad emocional en medio de agendas exigentes.
La anécdota del collar, lejos de ser un tropiezo, se convirtió en una historia que refuerza la autenticidad y la complicidad que caracteriza su relación, según ‘People en Español‘.