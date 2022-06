” Soy sol, arena y mar casi todo el tiempo”

En sus publicaciones, aprovecha para interactuar con sus seguidores haciéndoles preguntas o algunas dinámicas y así mantener su buena relación con los usuarios. En esta serie de fotos vemos que ella, les pregunta si prefieran la playa o las montañas, la mexicana da su preferencia.

“Y ustedes, ¿qué prefieren playa o montaña? Yo les confieso, soy sol, arena y mar casi todo el tiempo, me recarga de energía, me relaja, me divierte y aunque vivo en una siempre estoy buscando lugares únicos y paradisíaco”, escribió la conductora del programa matutino Hoy Día. Archivado como: Chiquibaby traje de baño