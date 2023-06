En la cuenta de Instagram de Despierta América aparece un video en el que Chiquibaby junto con otra compañera del matutino entrenan junto a un famoso coach de varios artistas como Thalía, Manuel Turismo, Ricardo Montaner y más, quien les pone las rutinas y la ex presentadora de ‘Hoy Día’ se la pasó quejándose de lo cansada que estaba la rutina.

Está claro que el público que ve Despierta América no es el mismo que podía deleitarse con Chiquibaby en ‘Hoy Día’, dados los horarios de ambos matutinos, pero también sobre el contenido y las secciones de los programas, por lo que no es de extrañarse que la audiencia del show encabezado por Francisca y Alan Tacher esté enojada por la presencia de la exTelemundo.

‘Queda humillada’ en Despierta América

Los comentarios para Chiquibaby no fueron halagadores por su participación en el show haciendo ejercicio y pretendiendo hacer reír a la gente con sus ocurrencias: «Que otra vez la gente que sacaron de Telemundo? Ayyyy por favor ya no más», «Toca apagar el tv es insoportable», «Yo pensé que era Telemundo», «Es que ella sobra ya tenemos el team conformado de @despiertamerica por qué tienen que tener a esos que despiden de Telemundo? Sobran».

Y más personas se fueron a la yugular: «Hoy se tiraron el programa que fastidio esa señora», «No no esta señora no por favor», «Fuera Chiqui baby. Paisana de miércoles .. Telemundo y Univisión parecen mesa de Pin Pon pasándose la pelota de un lugar a otro que fastidio», «ay no, dejare de ver Despierta America esa mujer ya le sacaron de Telemundo y ahora acá ay no».