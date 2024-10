Chiquibaby devastada por la dolorosa pérdida de su madre ‘Mamá Coco’

Chiquibaby enfrenta una pérdida devastadora.

Compartió la noticia en redes.

Recibió apoyo de colegas y seguidores.

A través de una triste publicación oficial en su Instagram oficial, Chiquibaby expresó que enfrenta uno de los momentos más duros de su vida tras la pérdida de su madre.

La copresentadora del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision compartió la noticia con profundo dolor a través de sus redes sociales.

«Estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza», escribió.

Chiquibaby explicó en la reseña de la fotografía en la cual aparece su mamá con su pequeña niña que aunque la vida le ha dado muchas cosas maravillosas este año, no estaba preparada para esta dolorosa noticia.

Chiquibaby dedica emotivas palabras tras la pérdida de su madre ‘Mamá Coco’

«Con Profundo dolor les comparto, que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas! pero NUNCA me preparo para recibir una de las peores noticias, la partida de mi Madre»

En su mensaje, dedicó unas emotivas palabras a su madre, a quien sus nietos llamaban cariñosamente ‘Mamá Coco’.

«Mamá Coco era una mujer alegre, fuerte y nos inculcó el trabajo, la honestidad y la disciplina», expresó Chiquibaby.

Además, pidió a su madre que le diera un fuerte abrazo a su padre y que descansara en paz.