Ahora, Stephanie Himonidis mejor conocida como ‘Chiquibaby’ habló para la revista People en Español y terminó confesando que no quería dejar su empleo en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo. “Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder”, dijo a la revista.

“Yo no creo en mi corazón que haya sido por algo que yo hice porque evidentemente no hice absolutamente nada, pero que una o dos personas tomaron la decisión eso sí”, declaró a People en Español. Himonidis tenía cuatro años en la televisora, y supuestamente se habría enterado del despido poco después de salir al aire el viernes pasado, de acuerdo con la revista Hola.

Los rumores apuntaban a que la empresa no tenía dinero para pagar los altos sueldos de múltiples conductores, sin embargo, ‘Chiquibaby’ aclaró que su salida se debió a una reestructuración, dejando de lado el tema del dinero. “Simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir”, aseguró.

¿Chiquibaby ganaba demasiado?

“Yo no creo que sea eso honestamente. Sí es cierto que hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso… Yo simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento”, agregó la mexicana.

Chiquibaby también aseguró que era una excelente trabajadora “ejemplar” y que siempre dio el cien porciento en su tiempo en la Televisora. “Yo siempre he estado agradecida, siempre estoy agradecida y hoy estoy agradecida con Telemundo y voy a dejar que la vida me sorprenda”, agregó. Archivado como: Chiquibaby habla sobre despido de Telemundo