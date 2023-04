Chiquibaby habla sobre la salida de Adamari

La mexicana tocó el tema en su programa de radio

Dijo la verdad tras el despido de la puertorriqueña Chiquibaby dice la verdad de la salida de Adamari López. La mexicana abordó el tema del despido de la puertorriqueña en su programa de radio. Se mostró incrédula ante la noticia que tomó a la audiencia de Telemundo por sorpresa el pasado seis de abril. La noticia de la salida de Adamari López del programa ‘Hoy Día’, tomó a los televidentes por sorpresa e incluso a logrado causar la molestia en ellos. Sin embargo no fue a los únicos a los que la noticia los sorprendió una vez que salió a la luz. Y es que Chiquibaby habló al respecto y dijo la verdad tras su salida. Chiquibaby dice la verdad de la salida de Adamari López La salida de Adamari López del programa matutino ‘Hoy Día’ logró tomar por sorpresa a los televidentes hace tan solo una semana. Y es que el jueves seis de abril se emitió un comunicado luego de que terminara la transmisión en el que se informaba sobre la partida de la conductora. Sin embargo, no fue hasta el viernes siete de abril que Adamari López publicaría un video desde el set de ‘Hoy Día’ despidiéndose de los foros de Telemundo después de varios años con la cadena. Pero con su salida hubo alguien que no se mostró de acuerdo y fue su amiga Chiquibaby que habló de ello en su programa de radio.

Chiquibaby dice la verdad de la salida de Adamari López de Telemundo El pasado viernes siete de abril, la conductora mexicana quien además de ser amiga de Adamari López, fue su compañera de trabajo, decidió tocar el tema de su despido en Telemundo en el programa de radio ‘Chiquibaby Show’. Y fue donde la presentadora dijo la verdad al respecto. “Esta historia es una historia que no me gustaría dar, pero es la historia del momento en el mundo de la farándula” comenzó dando pie a la noticia del despido de su amiga Adamari López. En el programa explicaron como el contrato de la puertorriqueña estaba por terminar oficialmente en el mes de junio, sin embargo éste no sería renovado.

“Estoy en shock” dijo la mexicana tras el despido de su amiga “Yo estoy en shock” dijo Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, sobre el despido de Adamari López. Y es que la mexicana explicó que era un suceso que no se esperaba para la puertorriqueña. Detalló que creía que la conductora se quedaría en el programa por más tiempo. “Yo no me esperaba esta situación de mi querida Adamari porque ella todavía estaba en una ventana para poder negociar su contrato. Su contrato no se vencía todavía y yo veía que si era la única que habían dejado en Hoy Día era porque se iba a quedar” reveló en el programa.

Señaló que están tomando malas decisiones “Ella es una gran estrella” señaló Chiquibaby sobre Adamari López para luego decir que se sabía que la conductora tenía un ‘jugoso’ contrato dentro de la televisora. Sin embargo, la mexicana no dudó en expresar su opinión ante las decisiones tomadas por la nueva dirección del programa matutino además de las de Telemundo en general. “Lo que me llama la atención nuevamente son las malas decisiones que se están haciendo en el show de la mañana” señaló la mexicana sobre la nueva dirección de ‘Hoy Día’. También añadió que le sorprendió que fuera descartada por completo de la televisora: “siendo una estrella de la talla de ella pues que no la dejaran en otro proyecto como me pasó a mi”. Para escuchar el programa da clic AQUÍ.

