Chiquibaby aparece Despierta América: ¡No la dejan en paz!

En redes sociales, los internautas no dudaron en declarar que no les gustó la visita de Chiquibaby al programa y detallaron que las personas no dudaron en reclamar que la presentadora no tiene ‘la chispa’ y por ello, no dudaron en pedir que volviera María Canseco en lugar de la mexicana.

«No me gusta ella, no tiene gracia», «Estas gentes las viven reciclados de un canal a otro», «A mí no me gusta, suena como el otro show, no me gusta en Despierta América», «Sin ella estaba bien el grupo, no se para que tanta gente», «Si antes no lo miraba por los que están actualmente que no me gusta ninguno su trabajo, ahora peor por esta mujer porque la verdad no me simpatiza menos me gusta su trabajo me parece que no tiene gracia», revelaron los seguidores. Archivado como: Chiquibaby aparece Despierta América