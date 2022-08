China anunció sanciones a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi

Asimismo, China envió 100 aviones de combate a simulacros en Taiwán

También disparó nuevas versiones de misiles que alcanzaron objetivos no identificados en el Estrecho de Taiwán “con precisión”

China dijo el viernes 5 de agosto de 2022 que más de 100 aviones de combate y 10 buques de guerra han participado en ejercicios militares con fuego real en los alrededores de Taiwán en los últimos dos días, y anunció sanciones a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, por su visita a la isla autónoma a principios de esta semana.

La agencia oficial de noticias Xinhua dijo el viernes que se utilizaron cazas, bombarderos, destructores y fragatas en lo que llamó “operaciones de bloqueo conjunto” que tienen lugar en seis zonas frente a la costa de Taiwán, que China reclama como su propio territorio.

China sanciona a Nancy Pelosi tras visita a Taiwán

El Comando del Teatro del Este del ejército también disparó nuevas versiones de misiles que, según dijo, alcanzaron objetivos no identificados en el Estrecho de Taiwán “con precisión”, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

Esos incluyeron proyectiles disparados sobre Taiwán hacia el Pacífico, dijeron oficiales militares a los medios estatales, en un importante aumento de las amenazas de China de anexar la isla por la fuerza. Los simulacros, que Xinhua describió como realizados en una “escala sin precedentes”, son la respuesta de China a una visita esta semana de Pelosi a Taiwán. Es la política estadounidense de más alto rango en visitar Taiwán en 25 años.