Por otra parte, The Associated Press, señaló que China respondió que se reservaba el derecho de “tomar nuevas medidas” y criticó a Estados Unidos por “una reacción exagerada obvia y una violación grave de la práctica internacional”. En el comunicado de prensa, resaltaron dicha actividad en contra del objeto proveniente de China y su sentir al respecto.

China reacciona abatimiento globo: ¿Qué pasará con el globo?

Los escombros cayeron en 47 pies de agua, menos de lo que esperaban los funcionarios, y se extendieron aproximadamente siete millas y la operación de recuperación incluyó varios barcos. Los funcionarios estimaron que los esfuerzos de recuperación se completarían en poco tiempo, no en semanas. Un barco de salvamento estaba en camino, indicó The Associated Press.

La ruta de la aeronave sobre “muchos sitios potencialmente sensibles” es algo que “contradice” según EE. UU. la explicación del Gobierno chino, que si bien admitió este viernes que el globo le pertenecía, aseguró que “es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos”, informó EFE. Archivado como: China reacciona abatimiento globo