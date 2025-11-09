China capta al cometa 3I Atlas desde la órbita de Marte

China revela foto del cometa 3I Atlas captada por la sonda Tianwen-1 desde Marte, mostrando su brillo al pasar cerca del Sol.

China capta cometa desde Marte

Imagen inédita del 3I Atlas

Tianwen-1 logra hazaña espacial

Segun informa heraldo de mexico, La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) reveló una imagen inédita del cometa 3I Atlas, captada por la sonda Tianwen-1 desde su órbita alrededor de Marte, convirtiéndose en uno de los registros astronómicos más raros y valiosos de los últimos años.

El hallazgo fue difundido por la agencia espacial china a través de redes sociales, acompañado de un gif animado que muestra el movimiento del cometa, cuyo brillo se intensificó al pasar cerca del Sol.

El cometa 3I Atlas, un objeto interestelar que no pertenece al Sistema Solar, fue captado a una distancia aproximada de 30 millones de kilómetros de la sonda china, lo que convierte a Tianwen-1 en una de las misiones más cercanas en observarlo directamente.

Con esta hazaña, China se posiciona nuevamente a la vanguardia en la exploración espacial, al obtener una vista sin precedentes de uno de los cuerpos más enigmáticos que han cruzado la vecindad solar.

Tianwen-1 logra fotografiar al cometa 3I Atlas

📸 3I/ATLAS captured by Tianwen-1 Mars orbiter pic.twitter.com/cqC4xeuzLy — China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) November 6, 2025



La CNSA detalló que las imágenes fueron tomadas gracias a una cámara de alta resolución instalada en la nave Tianwen-1, lanzada originalmente para estudiar el planeta rojo.

El registro del cometa se realizó entre el 1 y el 4 de octubre, cuando el 3I Atlas se encontraba en una posición privilegiada en el cielo marciano.

“La sonda Tianwen-1 captó imágenes del cometa y elaboramos una animación que muestra con detalle su trayectoria”, explicó Liu Jianjun, diseñador jefe del sistema de aplicaciones terrestres de la misión, en declaraciones a la cadena estatal CCTV.

Según la agencia china, el objeto fue observado justo cuando alcanzaba su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol, momento en que su brillo aumentó de forma considerable.

China revela foto del cometa 3I Atlas, un logro técnico sin precedentes

La observación del 3I Atlas representó un desafío técnico sin precedentes para el equipo de Tianwen-1.

La CNSA explicó que el cometa es entre 10,000 y 100,000 veces menos luminoso que la superficie de Marte. Lo que exigió al máximo las capacidades ópticas de la cámara a bordo.

Aun así, la misión logró registrar su característico núcleo brillante rodeado por una coma una nube de gas y polvo. Que se extiende varios miles de kilómetros a su alrededor.

El resultado fue una imagen inédita que permitirá estudiar con mayor precisión la composición y comportamiento de los cuerpos interestelares.

El 3I Atlas, tercer visitante interestelar

El 3I Atlas fue detectado por primera vez el 1 de julio, convirtiéndose en el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía. Después de ‘Oumuamua (2017) y Borisov (2019).

A diferencia de los cometas comunes, su origen no se encuentra en el Sistema Solar. Sino que proviene de los confines de la Vía Láctea, viajando a una velocidad suficiente como para escapar por completo de la gravedad solar.

Los científicos de la CNSA indicaron que el cometa pasará de largo sin regresar, continuando su trayecto hacia el espacio profundo.

De acuerdo con los cálculos actuales, su órbita lo llevará fuera del alcance de cualquier observatorio terrestre en los próximos meses.

Tianwen-1 y su papel en la exploración china

El registro chino no fue un esfuerzo aislado.

La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) también mantienen seguimiento del 3I Atlas con instrumentos especializados. Aunque la posición de sus naves no permitió una observación directa tan cercana como la de Tianwen-1.

Los tres organismos comparten datos con el fin de entender mejor la naturaleza de los objetos interestelares. Que podrían contener información sobre la formación de otros sistemas planetarios.

“Cada cometa interestelar que logramos estudiar nos ayuda a reconstruir cómo se formó nuestro propio Sistema Solar”, destacó un comunicado de la CNSA.