Chikybombom dice que es amiga muy cercana y hasta la tiene en sus contactos telefónicos

Mientras Penélope Menchaca intentó calmar sus comentarios, la Chikybombom no se guardó más palabras: “Puede ser un filtro… Yo la amo, es mi amiga, mi amiga de verdad con what’s app y todo y yo te voy a decir algo, el filtro se hizo para utilizarse”, expresó la presentadora y tiktoker sin imaginar que las críticas caerían encima de ella.

Y es que le fue peor que a Thalía por no saber hablar y no estar en óptimas condiciones para conducir un show, según la gente: “Ay no ahora cualquier payasa es conductora”, “Esas dos no me gustan para éste programa”, “No chiky no sabe hablar que aburrido ya no quiero mirar programa”, “Vuelvo e insisto que pena con ustedes pero Chiki con ese vozarron nada que ver en el programa”, “Ustedes dos no pegan en ese programa son gritonas y la Chiky por dios ella no es para eso hay Telemundo que hiciste”, expresaron más personas.