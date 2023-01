Ataviada con un sexy vestido verde, perfectamente maquillada y su característica peluca ‘estilo afro’, en los cortes comerciales del show y en un pasillo, Chikybombom ¿pidió a la gente que le de paciencia para mejorar como presentadora de televisión? No, hizo algo mucho mejor y dio ‘cachetada con guante blanco’ a sus detractores.

¿Pero la de República Dominicana sabrá lo que la gente dice de ella? Mediante la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ se han grabado varios videos en los que Chikybombom manda mensajes a los espectadores pero muchas veces los comentarios contra ella no son nada amables y aseguran que la decisión de hacerla conductora es de las peores que se han tomado en la empresa.

El público de ‘Hoy Día’ quedó impactado con lo que dijo

En la descripción del video de Instagram en la cuenta de ‘Hoy Día’, se comunicó: “Cuando la vida y el universo te hacen esperar, prepárate para recibir el doble. Los tiempos siempre son perfectos, confía en el proceso. ¿Te ha pasado alguna vez que has mirado atrás y pensaste: “Por fin ahora lo entiendo” ? Solo mirando hacia atrás, podemos conectar los puntos y ver el propósito de determinadas circunstancias que en ese momento no tenían sentido”.

Pero las palabras de Chikybombom fueron contundentes: “Buenas, buenas, mensaje del día de hoy, no te desesperes, si el universo te está haciendo esperar es porque viene el doble de lo pediste, ten fe que no es en tu tiempo, es en el tiempo que Dios quiera darte lo que estás pidiendo, cuando estés listo… gracias por preferirnos, comparte este video y comenta, no te desesperes que lo tuyo viene y estamos en tiempos de cosecha, recoge lo que sembraste…”, finalizó la dominicana.