Con cabellera larga, su característica voz empoderada, un sensual vestido color beige, la Chikybombom mandó un potente mensaje para empoderar a todo el auditorio de ‘Hoy Día’, sin imaginar la cantidad de detractores que saldrían a la luz porque aparentemente no la toleran del todo y no se acostumbran a verla por las mañanas.

La conductora de ‘Hoy Día’ resulta con muchas críticas

Y es que ante la actitud de la conductora de ‘Hoy Día’, el público comenzó primero mandándole buenas vibras: “Lo mejor de ese programa esa mujer”, “Me encanta el mensaje”, “Que me alegras la vida cada vez que veo un vídeo tuyo!”, “Auténtica y sin desperdicios”, “a mi me encanta!! muy original y diferente a los demás presentadores”, manifestaron unas personas.

Pero otros se le fueron a la yugular: “El personaje para las redes muy bien, pero para el programa todos los días no me gusta. Esa voz me desespera y el ñaooo ni se diga. Me gustaría verla hablando bien especialmente cuando ésta entrevistando a alguien en el programa”, “Mucha mueca y trillante voz”, “Esta tipa es ordinaria, no cuadra en este programa por favor”.