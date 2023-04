Chikybombom manda mensaje a Adamari pero le dicen que se cuide

Se despide de su compañera con una publicación

Chikybombom hizo uso de sus redes sociales para despedirse de Adamari López, realizando una publicación en la junto a un par de fotografías y un video escribió un conmovedor mensaje para la también actriz. En el se mostró agradecida del tiempo juntas en el programa.

“Desde antes de ser parte de Telemundo, ya era tu fan te admiraba y te respetaba. Amaba el cariño y los afectos que tenías conmigo. La vida me dio la oportunidad de tenerte como compañera de trabajo y sin ser tu responsabilidad me apoyaste, me aconsejaste, me acogiste y aplaudías mis logros” publicó la conductora.