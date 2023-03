“Yo prácticamente tenía una vida perfecta, sin dinero, pero perfecta. Una mujer joven, llena de salud, con toda una vida por delante, con un esposo maravilloso y después quedo embarazada, tengo un bebé y la vida me cambió en 3 días. Mi esposo cayó en prisión, le dieron 20 años. Yo caigo en una depresión bastante grande [y] el mundo se me vino encima y yo empiezo a planear mi muerte y la muerte de mi hijo”, confesó la conductora de ‘Hoy Día’. Archivado como: Chiky Bombom padre hijo.

“Yo empiezo a planear mi muerte y la muerte de mi hijo”

“Así yo me hice conocida en redes sociales, mi hijo tenía 2 meses de nacido, pero la vida es tan maravillosa por eso he aprendido cómo abrazar cada caída, cada obstáculo, cada prueba que la vida me pone porque gracias a todas ellas he podido lograr muchas cosas”, añadió Chiky Bombom durante su participación en el pódcast de Giselle Blondet.

Posteriormente reveló que ella había aprendido acerca de la importancia de la salud mental, “Yo he estudiado mucho sobre la depresión, yo me he hecho amiga íntima de ella. En el momento en que estás pasando por depresión tú sientes que todo el que te rodea se diga amistades o familiares, deben hacerse responsables a tu problema de cómo te sientes y que el mundo se va a detener y no es así”. Archivado como: Chiky Bombom padre hijo.