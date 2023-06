Elizabeth Gutiérrez estará compartiendo pantalla con la dominicana

Dicho talk show cautivó a todo Latinoamérica debido a las diversas emociones, opiniones sin censura, pero sobre todo eso, por el gran empoderamiento femenino que transmiten las conductoras. En exclusiva para Tv y Notas, Chiky Bombom compartió sobre su participación, «Yo aporto de todo en este show y absolutamente todo lo que es Ojos de mujer, soy yo», inició diciendo.

«Es un programa preparado y dedicado a todas las mujeres de Latinoamérica y del mundo, para empoderarlas y darles la oportunidad de que entiendan y tengan el valor de desahogarse… Su voz tiene peso y será escuchada… Yo soy la voz del pueblo. Nunca me lo imaginé, pero creo que he ido sembrando positivismo, empoderamiento y he ido cambiando vidas. A mí me pagan por ser feliz, entonces yo trabajo para ser feliz y transmitir eso», concluyó. Archivado como: Chiky Bombom Hoy Día.