Chiky BomBom devastada porque su hijo sufre bullying en la escuela

Desde que se anunció el cambio de conductora del programa Hoy Día ha surgido un gran revuelo en redes sociales pues muchos internautas aseguran que el estilo y espíritu ha cambiado muchísimo desde la integración de las nuevas compañeras de Adamari López.

La influencer dominicana Chiky BomBom ha causando sensación desde su llegada al programa, pues ahora junto a Penélope Menchaca, la exMiss Universo Andrea Meza le han dado un nuevo aire. A pesar de las criticas han sabido mantenerse al aire.

“Actualmente estoy pasando por una situación muy difícil con mi niño de 12 años”, dijo la influencer dominicana en un segmento del programa Hoy Día cuando las conductoras se encontraban conversando con una psicologa y se tocó el tema del acoso escolar.

Pues al parecer su hijo Cartier, está pasando por una situación así. Chiky no dudó en pedirle ayuda a ala profesional de la salud mental. A lo que algunas de sus compañeras no han tardado en mostrarle apoyo para que no se sienta sola en está situación.