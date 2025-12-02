Chicharito se rompe: el penal que hundió a Chivas

El penal de Chicharito marcó una de las noches más tensas para Chivas, con una escena que dejó al estadio en silencio.

La noche en el Estadio Olímpico Universitario fue devastadora para Chivas.

El equipo cayó 3-2 ante Cruz Azul y quedó fuera del Apertura 2025, pero el momento que definió el partido —y la narrativa emocional del cierre rojiblanco— tuvo un protagonista claro: Javier “Chicharito” Hernández.

El penal que lo cambió todo

El encuentro había llegado a su tramo final cuando el árbitro señaló penal a favor de Chivas al minuto 80.

El estadio tembló; la afición rojiblanca se puso de pie con la esperanza de ver renacer el espíritu del equipo.

Chicharito tomó el balón con la misma rutina que lo ha acompañado durante décadas: calma, respiración profunda, mirada fija. Pero esta vez, el destino dio un giro brutal.

El disparo se elevó demasiado, salió por encima del travesaño y se llevó consigo el sueño rojiblanco de avanzar a semifinales.

La reacción fue inmediata: incredulidad, silencio y un gesto de dolor que se quedó suspendido en el ambiente.

El equipo no logró recomponerse emocionalmente y Cruz Azul aprovechó ese desconcierto para sellar el 3-2 definitivo minutos después con una definición de Charly Rodríguez.

Lágrimas, disculpas y un adiós emocional

Cuando el silbatazo final sonó, la tensión estalló en empujones y reclamos. Pero nada fue más fuerte que la imagen de Chicharito enfrentando su propio momento.

El delantero levantó las manos hacia la tribuna en gesto de perdón, con el rostro completamente desencajado.

Sin palabras y sin poder contenerse, rompió en llanto.

Sus compañeros intentaron consolarlo sin éxito; la carga emocional del regreso, el peso simbólico de vestir la rojiblanca de nuevo y la presión por ser un referente estallaron en ese instante.

Chicharito se quedó algunos minutos sobre el césped, con la mirada perdida y el cuerpo inclinado, entendiendo el impacto de lo ocurrido. Para muchos, fue una despedida simbólica; para él, una herida abierta.

Cruz Azul avanza; Chivas se queda con dudas

Mientras La Máquina celebra su avance a semifinales, Chivas enfrenta otra eliminación marcada por fallas defensivas, debilidad mental en momentos clave y una dependencia emocional de sus figuras.

El proyecto vuelve a quedar en cuestionamiento y el cierre del torneo deja más preguntas que respuestas.

La imagen de Chicharito, llorando y pidiendo perdón, permanecerá como uno de los momentos más intensos del Apertura 2025.

