Chivas anunció la salida de Chicharito

Chivas anunció la salida oficial de Javier ‘Chicharito’ Hernández tras el Apertura 2025. El delantero disputó 41 partidos con 4 goles y 1 asistencia en su segunda etapa con el club.

Javier ‘Chicharito’ Hernández no continuará con Chivas para el torneo Clausura 2026. El club tapatío hizo oficial su salida este viernes a través de un comunicado en redes sociales, cerrando así su segunda etapa con el equipo que lo vio nacer.

El adiós de un ídolo rojiblanco

“El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores… perdurará para siempre”, señaló Chivas en su despedida.

El delantero deja una huella imborrable, pese a que esta segunda etapa no fue la más brillante en lo deportivo.

Una etapa marcada por lesiones

Desde su regreso en enero de 2024, Chicharito disputó 41 partidos oficiales con Chivas, pero solo anotó 4 goles y dio 1 asistencia, en una etapa marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

Palmarés con el Rebaño

Campeón del Apertura 2006

Campeón de goleo en el Bicentenario 2010

Estos títulos y su formación en la cantera rojiblanca consolidaron a Chicharito como uno de los grandes íconos del futbol mexicano.

