Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Chivas anunció la salida de Chicharito

Chivas anunció la salida de Chicharito

Chivas anunció la salida oficial de Javier ‘Chicharito’ Hernández tras el Apertura 2025. El delantero disputó 41 partidos con 4 goles y 1 asistencia en su segunda etapa con el club.
Por 
2025-12-11T16:59:24+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Foto: Concacaf.com

Publicado el 12/11/2025 a las 11:59

Javier ‘Chicharito’ Hernández no continuará con Chivas para el torneo Clausura 2026. El club tapatío hizo oficial su salida este viernes a través de un comunicado en redes sociales, cerrando así su segunda etapa con el equipo que lo vio nacer.

El adiós de un ídolo rojiblanco

“El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores… perdurará para siempre”, señaló Chivas en su despedida.
El delantero deja una huella imborrable, pese a que esta segunda etapa no fue la más brillante en lo deportivo.

Imagen

Una etapa marcada por lesiones

Desde su regreso en enero de 2024, Chicharito disputó 41 partidos oficiales con Chivas, pero solo anotó 4 goles y dio 1 asistencia, en una etapa marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

Chicharito se despide de Chivas tras el Apertura 2025
Chicharito se despide de Chivas tras el Apertura 2025 / Foto: Concacaf

Palmarés con el Rebaño

  • Campeón del Apertura 2006

  • Campeón de goleo en el Bicentenario 2010
    Estos títulos y su formación en la cantera rojiblanca consolidaron a Chicharito como uno de los grandes íconos del futbol mexicano.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026

Inglaterra anuncia dos amistosos de primer nivel
Champions League

Champions League: Así quedó la tabla tras la Jornada 6

Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City
Messi

El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia