Captan al jugador de fútbol mexicano haciéndole tremendo ‘desaire’ a un niño

Internautas tachan ‘de lo peor’ a Chicharito Hernández

Las polémicas en la vida del jugador de LA Galaxy

Chicharito rechaza a niño. El futbolista mexicano de 34 años, es conocido por ser una figura estrella en México. Chicharito Hernández, se robó el corazón de las personas desde su primer debut en el fútbol. Pero lamentablemente, el delantero en Los Angeles Galaxy de la Major, ha estado envuelto en polémica tras polémica.

Javier ‘Chicharito’ Hernández fue captado por las cámaras el día de ayer, haciendo un desaire terrible no solamente a un niño que quería una fotografía con él, si no que le pidió a las personas que se encontraban en dicho lugar, que no lo molestarán, así fue como sucedieron las cosas.

Captan a ‘Chicharito’ rechazando a un niño

En las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram de la periodista de espectáculos ‘Chamonic’, se puede ver un video en donde el futbolista de 34 años ‘rechaza’ a un niño cuando él se acerca a pedirle una fotografía, el pequeño teniendo la esperanza de conocer a su ídolo.

El comportamiento del ‘Chicharito’ desató todo tipo de críticas por parte de los internautas, quienes no lo bajan de ‘crecido’. “Despreciar a un niño, ¿Qué le paso al tipejo? Pero no me debería extrañar su actitud , si a sus hijos no los pela, ¿Qué se puede esperar?”, expresó Chamonic. Archivado como: Chicharito rechaza a niño