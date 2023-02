El Chicharito compartió imágenes de su fin de semana con sus seguidores

El mexicano sorprendió con fotografías junto a su novia

Le dicen que su pareja es comprada

Javier Hernández, mejor conocido como el ‘Chicharito’, compartió unas imágenes donde presume su fin de semana en Los Cabos junto a su novia, sin embargo lo han tachado de desde mal padre e incluso le dicen que la compró. Sin embargo, al Chicharito y su novia se les ha visto juntos desde el año pasado.

Los comentarios han decidido ir tras el futbolista mexicano, no es un secreto que Hernández es un hombre enamoradizo y que tiene una lista de ex amores que le preceden. Por lo que no es una sorpresa ver como se expresan sobre el nuevo amor que tiene en su vida.

La lista de ex amores del futbolista mexicano

Antes de Nicoles McPherson y de su exesposa Sarah Kohan, el futbolista estuvo relacionado con otras mujeres, entre ellas la actriz Camila Sodi. El mexicano estuvo relacionado con un par de mujeres del medio antes de llegar a los brazos de su actual pareja, la modelo ecuatoriana, por lo que te daremos un repaso.

Cuando aún jugaba para las Chivas, tuvo una larga relación con la conductora Leticia Sahagún, la cual duró más de 9 años, a ella le siguió su relación con Lucía Villalón, una periodista deportiva española, la relación iba en dirección al matrimonio, pero terminaron debido a una infidelidad del mexicano. Hernández habría engañado a Villalón con Camila Sodi, de ahí surgiría una breve relación que terminó por incompatibilidad, según la actriz, por lo que su siguiente romance fue con una actriz española, Andrea Duro, con quien también sería una breve relación. Finalmente Chicharito conocería a Sarah después de su relación con Andrea.