El “Chicharito” Hernández recibe la peor noticia sobre Qatar 2022

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, la decisión de no incluir a Javier Hernández en la lista de los convocados podría ser una de las exclusiones más controversiales en la historia de la selección de México, lo cuál ha causado mucha indignación.

Chicharito Hernández Qatar 2022: Usuarios molestos

“Para los próximos partidos de la selección nadie debería de ver los partidos por T.V en protesta por no llevar a los mejor mexicanos actuales”, la molestia en redes sociales es evidente al no incluir al Chicharito ni al portero Carlos Acevedo del Club Santos Laguna.

"Apuesto mi sueldo a que no pasan de grupo, no lleva al mejor portero ni al mejor delantero". "El Chicharito Hernández se merece una segunda oportunidad además el tata no es dueño de la selección mexicana." "No me gusta, sin el chicharito Hernández no me gusta."