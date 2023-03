Luchador de Triple AAA agredió a Adrián Marcelo durante una entrevista

Adrián Marcelo habló en Twitter después del golpe

Tras el golpe recibido por el luchador profesional, Adrián Marcelo se pronunció en Twitter y afirmó en su escrito que se encontraba decepcionado con algunos de sus fanáticos debido a que varios seguidores comentaron que “se lo merecía”.

El tweet de Adrián dice: “Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”.