Los tres pagos pertenecen a diferentes apoyos, pero sus plazos de reclamo se acercan rápidamente, por lo que se insta a las personas a llenar la solicitud para obtener la oportunidad de ser elegibles y tener alrededor de $1000 dólares. Al momento de procesarse la solicitud, puede que el tiempo de obtener el dinero sea más lento de lo esperado, indicó The Sun.

Cheques junio 2022: ¿Qué estados pueden reclamar el pago directo más próximo?

Uno de los estados que tiene el pago directo más próximo a recibir, es Colorado. De acuerdo con los datos, se conoce que alrededor de 3.1 millones de contribuyentes se verán afectados por la fecha tan cercana de corte y que, “apura” a las personas elegibles a realizar la reclamación de los apoyos; los solicitantes, debieron procesar la solicitud el 10 de junio y el próximo 10 de julio obtendrán los resultados.

"El Departamento solicita que no llame sobre su reembolso antes de la fecha de pago aplicable porque los representantes de servicio no podrán actualizarlo sobre el estado de su solicitud hasta ese momento. Si no se aprueba su solicitud, el Departamento le enviará una carta por correo. Puede verificar el estado de su reembolso en línea siguiendo las instrucciones a continuación.", señaló Colorado Taxation Division.