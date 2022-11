Cheques IRS para estadounidenses. Las buenas noticias para dar cierre a la semana no han parado y en esta ocasión se ha revelado que millones de personas serán las afortunadas en obtener cheques de hasta $3,600 dólares. En pleno viernes se ha dado a conocer que una ayuda para familias estadounidenses viene en camino.

El portal del diario británico de The Sun señaló que hasta el 17 de noviembre del presente año, la herramienta gratuita del IRS podrá ser utilizada para realizar la declaración de impuestos pendiente y reclamar el pago directo, estará abierto hasta la media noche ET, cabe mencionar que es totalmente gratuita si se hace mediante el IRS.

Recordemos que durante el apogeo de la pandemia por Covid-19, hubo tres cheques de estímulo con un valor de hasta $1,400 cada uno, además del crédito fiscal por hijos (CTC) de un año que contaba con un valor de hasta $3,600 dólares, desde entonces hubo personas que no reclamaron dichos pagos.

Quienes faltaron de realizar su declaración de impuestos sobre la renta en 2021 aún pueden elaborarla

Mientras que los estadounidenses de bajos ingresos, es decir, que ganan $12,500 dólares como individuos o $25,000 para los que presentan una declaración conjunta, no se ven obligados a presentar declaración de impuestos, en este grupo también entran las personas de la tercera edad que solo reciben Seguro Social.

Una herramienta conocida como Get CTC puede ser usada por las personas de bajos ingresos y de la tercera edad para reclamar un pago de hasta $3,600 en créditos tributarios por hijos así como el tercer cheque de estímulo federal. El portal es gratuito y no se requiere ningún documento fiscal, la fecha límite para su uso es el 15 de noviembre. The Sun, la plataforma del IRS y el medio de Us-As confirmaron la entrega los pagos. Archivado como: Cheques IRS para estadounidenses.