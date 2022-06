Cheques gasolina EEUU: ¿Colorado cuenta con apoyo económico?

Aunque el gobierno de Colorado ha iniciado a extender apoyos económicos, no es precisamente para gasolina. De acuerdo con los datos, se conoce que alrededor de 3.1 millones de contribuyentes se verán afectados por la fecha tan cercana de corte; los solicitantes, debieron procesar la solicitud el 10 de junio y el próximo 10 de julio obtendrán los resultados. Pero aún están a tiempo de poder solicitar el apoyo para la siguiente ronda.

“El Departamento solicita que no llame sobre su reembolso antes de la fecha de pago aplicable porque los representantes de servicio no podrán actualizarlo sobre el estado de su solicitud hasta ese momento. Si no se aprueba su solicitud, el Departamento le enviará una carta por correo. Puede verificar el estado de su reembolso en línea siguiendo las instrucciones a continuación.”, señaló Colorado Taxation Division. Archivado como: Cheques gasolina EEUU