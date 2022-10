Millones no recibirán cheques de estímulo económico

Explican por qué motivo no les llegará la ayuda este octubre

Técnicamente se quedarán sin su cheque en la fecha indicada

Pese a que cada mes millones de personas reciben sus cheques de estímulo económico en pagos directos en Estados Unidos, en octubre no lo tendrán su cantidad de $841, y todo por un detalle con la Administración del Seguro Social, pero la pregunta es si les afectará, de acuerdo a información publicada por el portal de The Sun.

Y es que los ciudadanos generalmente reciben una cantidad como máximo de esa cifra, les llega cada mes, el pago directo debe estar listo a más tardar el primer día de cada mes, sin embargo, algo ocurrió antes de octubre que les impedirá recibir su ayuda, pero la pregunta de todos es ¿les afectará a los estadounidenses?

¿POR QUÉ NO LES LLEGÓ EL PAGO?

Y es que el próximo envío de dinero será hasta el primero de noviembre, ahora la cuestión si esto afectará a la gente que está acostumbrada a organizarse para hacer sus pagos y esto podría traerles algunas consecuencias, que se verá en los próximos días si fue negativa o positiva para todos ellos.

Técnicamente reste mes de octubre no recibirán el dinero de forma física, pero ¿por qué? Al hacer una investigación de por qué no recibirán su pago directo este mes se supo que ya lo hicieron, de manera adelantada, ya que les llegó a sus hogares el 30 de septiembre, y no el primero de octubre como estaba planeado, se informó sobre cheques de estímulo económico.