Cheques estímulo de $2.000 de Trump ¿Quiénes lo recibirán y de qué forma?

Trump plantea entregar cheques estímulo de $2.000 financiados con ingresos por aranceles.

La propuesta busca aliviar la carga económica de los hogares de ingresos bajos y medios.

Su implementación depende del Congreso y de una decisión de la Corte Suprema.

El presidente Donald Trump reactivó el debate sobre la entrega de un nuevo estímulo económico para las familias estadounidenses.

Su propuesta consiste en un “dividendo” de $2.000 por persona, financiado con los ingresos obtenidos de los aranceles.

La idea, que generó expectativas y dudas legales, podría beneficiar a millones de hogares si logra avanzar en el Congreso.

Propuesta de Trump sobre los cheques estímulo de $2.000

Desde el Despacho Oval, Trump aseguró que su gobierno está listo para devolver a los ciudadanos parte de los ingresos generados por los aranceles.

«Vamos a repartir un dividendo de unos 2.000 dólares a nuestros ciudadanos de ingresos medios y bajos, y vamos a usar el resto para reducir nuestra deuda nacional», afirmó el presidente.

El anuncio llega justo después de que la Corte Suprema escuchara los argumentos sobre la legalidad de dichos aranceles.

Aunque no es la primera vez que el mandatario sugiere una medida de este tipo, esta versión de los cheques estímulo de $2.000 es la más ambiciosa.

Durante la pandemia, millones de estadounidenses recibieron pagos directos aprobados por el Congreso.

En este caso, la propuesta enfrenta un reto adicional: el poder presupuestario del Congreso sigue siendo determinante. Sin su aval, el plan no podría avanzar, sin importar el discurso presidencial.