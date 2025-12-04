Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » Trump apuesta que cheques de $2.000 llegarán en julio 2026 ¿Será verdad, tú que opinas?

Trump apuesta que cheques de $2.000 llegarán en julio 2026 ¿Será verdad, tú que opinas?

La entrega de cheques de $2.000 aún no está garantizada y depende de ingresos reales y del fallo sobre los aranceles.
Por 
2025-12-04T16:39:52+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/04/2025 a las 11:39

  • Trump insiste en que los cheques de $2.000 llegarán en 2026.
  • Economistas y proyecciones oficiales dudan que el dinero alcance.
  • El futuro del plan depende de ingresos arancelarios reales y del fallo de la Corte Suprema.

El presidente Trump volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de entregar cheques de $2.000 a millones de familias, asegurando que podrían recibir montos significativos a mediados de 2026.

La idea, presentada como parte de una estrategia fiscal basada en ingresos provenientes de aranceles, surge en medio de proyecciones recortadas y cuestionamientos sobre su sostenibilidad.

Aunque la propuesta genera expectativas, también abre dudas importantes sobre la viabilidad económica y legal del programa.

Cheques de $2.000: entre promesas y cálculos reducidos

Trump aseguró ante su gabinete que el país está rumbo a “la temporada de reembolsos más grande de la historia” y que los ingresos arancelarios permitirán entregar cheques de $2.000 o incluso montos mayores para personas de ingresos moderados.

Según él, estos ingresos serían tan altos que podrían sustituir parcialmente el impuesto sobre la renta.

Sin embargo, las cifras oficiales cuentan otra historia:

  • La Oficina de Presupuesto del Congreso recortó sus proyecciones de ingresos arancelarios para la próxima década: de 3,3 billones de dólares a 2,5 billones.
  • Ese ajuste implica 500.000 millones adicionales en intereses de deuda y un impacto total cercano a 3 billones de dólares.
  • El Comité para un Presupuesto Federal Responsable advirtió que los aranceles generarían unos 300.000 millones al año, mientras que cada ronda de dividendos costaría cerca de 600.000 millones, lo que hace el plan difícil de sostener.

Reembolsos de impuestos y el debate sobre aranceles

La administración sostiene que estos ingresos permitirían entregar reembolsos de impuestos reforzados e incluso reducir o eliminar el impuesto sobre la renta.

Pero las estimaciones económicas señalan que los aranceles, además de ser volátiles, podrían no alcanzar para cubrir los pagos prometidos.

Además, los aranceles están ante la Corte Suprema, que evalúa si el presidente tiene autoridad para imponerlos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Si la Corte anula parte del régimen arancelario, el plan quedaría sin sustento.

Cómo impactaría a la comunidad latina

Para millones de hogares latinos, un cheque de apoyo económico sería un alivio real ante el alto costo de vida.

  • Sin embargo, la promesa enfrenta dos obstáculos: ingresos menores a los esperados y el riesgo de que la Corte elimine la base legal del programa.

A esto se suma que los aranceles suelen encarecer productos importados.

Para familias hispanas que destinan gran parte de su presupuesto a alimentos, ropa y artículos domésticos, cualquier aumento directo o indirecto afecta su economía cotidiana.

Qué dicen las autoridades

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que si la Corte anula los aranceles, la pérdida sería para “el pueblo estadounidense”, no solo para la administración.

La postura oficial es esperar el fallo antes de determinar si la estrategia seguirá adelante.

Qué sigue

Trump sostiene que los dividendos llegarán “probablemente a mediados del próximo año”, pero hasta que la Corte Suprema no emita su decisión y se confirmen ingresos arancelarios suficientes, no hay garantía de que los cheques de $2.000 se vuelvan realidad.

Trump insiste que sus cheques de $2.000 llegarán en julio 2026 ¿Será verdad, tú que opinas?

Etiquetas: , , , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
subsidios de obamacare

Demócratas quieren que continúe Obamacare y evitar que aumenten seguros de salud ¿Lo lograrán?
el precio del dólar hoy en mexico

Así está el precio del dólar hoy en México, RD y Colombia
tarjetas sin verificación de crédito

Tarjetas sin banco: por qué más hispanos están cambiando a opciones sin verificación de crédito
riesgos en la economía

Expertos advierten sobre riesgos en la economía estadounidense ¿Cuál es el impacto en 2026?
empleos temporales

Se complica conseguir trabajo en las fiestas: señal preocupante para la economía EE.UU.