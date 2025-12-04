Trump apuesta que cheques de $2.000 llegarán en julio 2026 ¿Será verdad, tú que opinas?

Trump insiste en que los cheques de $2.000 llegarán en 2026.

Economistas y proyecciones oficiales dudan que el dinero alcance.

El futuro del plan depende de ingresos arancelarios reales y del fallo de la Corte Suprema.

El presidente Trump volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de entregar cheques de $2.000 a millones de familias, asegurando que podrían recibir montos significativos a mediados de 2026.

La idea, presentada como parte de una estrategia fiscal basada en ingresos provenientes de aranceles, surge en medio de proyecciones recortadas y cuestionamientos sobre su sostenibilidad.

Aunque la propuesta genera expectativas, también abre dudas importantes sobre la viabilidad económica y legal del programa.

Cheques de $2.000: entre promesas y cálculos reducidos

Trump aseguró ante su gabinete que el país está rumbo a “la temporada de reembolsos más grande de la historia” y que los ingresos arancelarios permitirán entregar cheques de $2.000 o incluso montos mayores para personas de ingresos moderados.

Según él, estos ingresos serían tan altos que podrían sustituir parcialmente el impuesto sobre la renta.

Sin embargo, las cifras oficiales cuentan otra historia: