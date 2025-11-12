¡Buenas noticias! Conoce cuándo llegará el cheque del seguro social con aumento por inflación

El Seguro Social aumentará sus pagos un 2.8% en 2026.

Este incremento corresponde al ajuste por costo de vida (COLA) determinado por la inflación.

Los beneficiarios verán reflejado el aumento desde enero de 2026.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un aumento del 2.8% en los pagos de beneficios para jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) a partir de enero de 2026.

El incremento, conocido como ajuste por costo de vida (COLA), busca proteger el poder adquisitivo de los 75 millones de estadounidenses que dependen de estos pagos mensuales, entre ellos millones de adultos mayores latinos.

Cómo se calcula el ajuste por costo de vida (COLA)

El ajuste por costo de vida es un aumento anual que la ley ordena aplicar cuando el costo de vida sube.

Este se mide mediante el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), elaborado por el Departamento de Trabajo.

Cuando la inflación eleva los precios de alimentos, vivienda, gasolina o servicios, la SSA ajusta los pagos del Seguro Social para que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo.

En 2026, el aumento será del 2.8%, lo que representa un crecimiento moderado comparado con los años anteriores, pero suficiente para compensar el alza constante en productos básicos.

Por ejemplo, si un jubilado recibía $1,500 al mes, su nuevo cheque del Seguro Social con aumento sería de aproximadamente $1,542, lo que equivale a $42 adicionales por mes.

Este tipo de incremento no requiere solicitud: se aplica automáticamente a todos los beneficiarios activos del programa.