¡Buenas noticias! Conoce cuándo llegará el cheque del seguro social con aumento por inflación
Publicado el 12/11/2025 a las 10:08
- El Seguro Social aumentará sus pagos un 2.8% en 2026.
- Este incremento corresponde al ajuste por costo de vida (COLA) determinado por la inflación.
- Los beneficiarios verán reflejado el aumento desde enero de 2026.
La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un aumento del 2.8% en los pagos de beneficios para jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) a partir de enero de 2026.
El incremento, conocido como ajuste por costo de vida (COLA), busca proteger el poder adquisitivo de los 75 millones de estadounidenses que dependen de estos pagos mensuales, entre ellos millones de adultos mayores latinos.
Cómo se calcula el ajuste por costo de vida (COLA)
El ajuste por costo de vida es un aumento anual que la ley ordena aplicar cuando el costo de vida sube.
Los beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) aumentarán un 2,8 por ciento en 2026 después del ajuste anual del costo de vida (COLA), anunció el viernes el gobierno federal. https://t.co/gGrFMr9lpk pic.twitter.com/JWHHx0WLk4
— tampahoy.com (@TampaHoy) October 24, 2025
Este se mide mediante el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), elaborado por el Departamento de Trabajo.
Cuando la inflación eleva los precios de alimentos, vivienda, gasolina o servicios, la SSA ajusta los pagos del Seguro Social para que los beneficiarios mantengan su poder adquisitivo.
En 2026, el aumento será del 2.8%, lo que representa un crecimiento moderado comparado con los años anteriores, pero suficiente para compensar el alza constante en productos básicos.
- Por ejemplo, si un jubilado recibía $1,500 al mes, su nuevo cheque del Seguro Social con aumento sería de aproximadamente $1,542, lo que equivale a $42 adicionales por mes.
Este tipo de incremento no requiere solicitud: se aplica automáticamente a todos los beneficiarios activos del programa.
¿Cuándo llegará el cheque del Seguro Social con aumento?
Los pagos con aumento del Seguro Social se emitirán a partir de enero de 2026, mientras que los beneficiarios del SSI verán reflejado el incremento desde el 31 de diciembre de 2025.
- La SSA informó que los beneficiarios recibirán sus notificaciones de aumento durante el mes de diciembre.
- Sin embargo, el orden de envío puede variar: algunas personas recibirán la carta antes que otras.
Quienes tengan una cuenta mySocialSecurity podrán consultar el nuevo monto en línea desde principios de diciembre, sin esperar el correo físico.
Esta opción es especialmente útil para quienes prefieren recibir notificaciones electrónicas o viven fuera de su dirección habitual.
Ventajas de consultar en línea
Los avisos del ajuste por costo de vida estarán disponibles en el Centro de Mensajes de cada cuenta mySocialSecurity, siempre que el usuario la haya creado antes del 19 de noviembre de 2025.
Además de consultar su cheque del Seguro Social con aumento, los beneficiarios podrán descargar su formulario fiscal 1099 y optar por recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto.
La SSA promueve el uso de esta plataforma como una forma segura, rápida y práctica para acceder a información personal, evitando demoras o pérdidas de correspondencia.
Advertencia: cómo evitar fraudes relacionados con el aumento
La SSA advierte a los beneficiarios que no respondan llamadas o correos que soliciten información personal sobre el aumento.
- Ningún representante del Seguro Social pedirá números de cuenta ni contraseñas.
Si una persona sospecha de fraude, puede reportarlo al Inspector General en https://oig.ssa.gov/report o llamar a la Línea Directa contra el Fraude del Seguro Social al 1-800-269-0271 (TTY 1-866-501-2101).
Estas precauciones son esenciales, ya que los estafadores suelen aprovechar los anuncios de aumentos para enviar mensajes falsos ofreciendo “ayuda” o “acelerar pagos”.
Qué significa el aumento para 2026
El cheque del Seguro Social con aumento llega en un contexto económico de moderada inflación y altos costos de vivienda.
El incremento permitirá que millones de hogares con ingresos fijos enfrenten mejor los gastos del nuevo año, aunque expertos señalan que sigue siendo un desafío cubrir la totalidad de los aumentos de precios.
En particular, se espera que este ajuste por costo de vida beneficie a adultos mayores, personas con discapacidad y familias con ingresos limitados, sectores especialmente golpeados por la inflación de los últimos años.
Qué sigue
Durante diciembre, la SSA seguirá distribuyendo las notificaciones por correo y actualizando los datos digitales.
Los pagos ajustados comenzarán oficialmente en enero de 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo de beneficios con mayor estabilidad económica.
El cheque del SSA con aumento no solo representa un alivio financiero, sino también una garantía de continuidad y protección frente a los efectos de la inflación.
Para la comunidad latina, que confía en este ingreso mensual como sostén principal, el ajuste llega en un momento clave: mantener el bienestar y la tranquilidad en un entorno económico desafiante.