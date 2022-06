Aunque hasta el momento el plan no ha ganado los adeptos que necesitaba en la primavera, Walz informó de un paquete de estímulo más amplio durante esta semana y insistió en presionar por los pagos, cabe señalar que el plan del gobernador Walz pretende dar $1,000 a los habitantes de Minnesota que ganaron menos de $165,000 el año pasado, esto ante la noticia de que darían cheque y harán reducción de impuesto a gasolina.

Millones de estadounidenses pueden estar en fila para recibir pagos en cheque de $1,000 y reducción del impuesto a la gasolina, de acuerdo a un plan que existe actualmente para mitigar de alguna manera la inflación que se vive no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, informó el portal de noticias The Sun .

Pero eso no es todo, el plan de pagos directos, el gobernador Walz desarrolló el alivio para los ciudaanos de Minnesota, por lo que hizo un llamado a la legislatura estatal para dejar en el aire, de manera temporal, el impuesto a la gasolina de Minnesota, que es de 28,6 centavos por galón. Actualmente el costo regular de un galón de gasolina en Minnesota es de $4.71 al 25 de junio, según AAA.

LA CIFRA DE BENEFICIADOS CRECE

Con esta plan, las autoridades creen que podrán sumarse alrededor de 2.7 millones de habitantes de Minnesota para que puedan ser acreedores del reembolso si se promulgara dicho plan. Pero, sí, hay un pero, el plan actual el gobernador no cuenta con el apoyo bipartidista de los legisladores estatales que requiere para ser aprobado.

Actualmente los republicanos de Minnesota no creen en la propuesta y la han considerado como un "truco" político, ya que el gobernador Walz está listo para la reelección este año, según Bring Me The News. Entonces todo se reduce a que creen que es una estrategia para poder ganar adeptos para el próximo ciclo de elecciones en que quiere quedar allí.