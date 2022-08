Anuncian cheque de pago directo para los estadounidenses

Señalan quiénes serán los elegibles para este beneficio

Serán $500 mensuales que darán a la gente

Se acerca la fecha límite para que los estadounidenses puedan cobrar el cheque de pago directo de $500 mensuales como ayuda, sin embargo, no será a todos y hay algunas condiciones y solo en algunas zonas, por lo que debes estar al pendiente para que no se te pase, de acuerdo a información publicada por el portal de The Sun.

Se asegura que por medio de un programa, los beneficiarios podrían recibir, en caso de aprobar, una tarjeta precargada con $500 para que puedan comprar cualquier cosa, sin restricción alguna, pero hay que estar atentos pues no todos los ciudadanos la recibirán, solamente los que cumplan con los requisitos establecidos.

¿DE DONDE PROVIENEN LOS RECURSOS?

Estos recursos provienen de un programa de ingresos seguros para los beneficiarios, con lo cual ya se cuenta con una bolsa de $6,000 en total para 150 hogares que son residentes de Evanston, Illinois, por ello la fecha límite será este 29 de agosto, por lo que se deben apresurar para hacer la solicitud y reciban ese dinero.

Este programa piloto cuenta con la asociación y colaboración de la ciudad junto con la Universidad Northwestern. Estos apoyos comenzaron desde el 2019 cuando surgió la pandemia, como una ayuda para las familias que se quedaron sin trabajos por el cierre de negocios y que dificultó sus vidas por no tener dinero para los pagos, se informó sobre el cheque de pago directo.