Secretario del Tesoro anuncia quienes recibirán el cheque de estímulo de $2.000

El cheque de estímulo del gobierno podría limitarse por ingresos y depender del Congreso; el pago de ayuda económica sigue en discusión.

La propuesta del presidente Donald Trump para entregar un dividendo de $2.000 continúa generando preguntas mientras el Departamento del Tesoro afina detalles.

El secretario Scott Bessent explicó que aún no hay definiciones sobre criterios de elegibilidad y que distintos mecanismos están sobre la mesa, según una nota de New York Post.

La iniciativa aparece en un momento marcado por una fuerte preocupación por el costo de vida y por el debate en Washington sobre qué tipo de alivio económico puede aprobarse en el corto plazo.

Cheque de estímulo del gobierno ¿Qué propone la Casa Blanca?

El secretario del Tesoro explicó que el presidente impulsa un dividendo de $2.000 por persona, aunque el diseño no está cerrado.

BREAKING: US Treasury Secretary Bessent announces that $2,000 tariff stimulus checks will most likely be going to all Americans who make less than $100,000/year. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 12, 2025

Una de las opciones en debate es que el cheque se limite a familias con ingresos inferiores a las seis cifras.

Bessent lo aclaró en Fox & Friends: la administración aún no define topes, pero sí evalúa múltiples escenarios.

El funcionario añadió que el dividendo podría funcionar como una extensión de las reducciones tributarias integradas en la ley “One Big Beautiful Bill”, la cual contempla revisiones fiscales, exenciones y ajustes que, según él, financian los reembolsos y alivios anunciados este año.

El gobierno también está promoviendo las llamadas “cuentas Trump”, que abrirían cuentas automáticas para menores de 18 años entre 2025 y 2028, con un depósito inicial de $1.000 por parte del gobierno federal.

¿Quiénes podrían recibir el cheque de estímulo?

Aunque nada está aprobado, los criterios mencionados por Bessent apuntan a limitar el dividendo a quienes ganen menos de 100.000 dólares anuales.

Ese enfoque dirigiría el cheque de estímulo del gobierno a los hogares con ingresos modestos, un segmento especialmente afectado por la inflación de los últimos años.

Sin embargo, cualquier pago a gran escala requiere aprobación legislativa. Bessent recordó que las discusiones están en proceso y que no existe una decisión final.

Algunos senadores han manifestado reservas sobre un estímulo directo, lo que podría frenar la propuesta.

Las dudas públicas también crecen. El presidente dijo recientemente que se pagaría “al menos 2000 dólares por persona”, excluyendo a quienes tienen ingresos altos, pero sin detallar el mecanismo ni el cronograma.

Impacto en la comunidad latina

Para la población hispana en Estados Unidos, que suele enfrentar salarios más bajos y mayores presiones de gasto familiar, un pago de alivio económico sería significativo.

El costo de la vivienda, los alimentos y el transporte continúa ejerciendo presión sobre los hogares, especialmente en ciudades donde la comunidad latina es mayoría.

La posibilidad de recibir un cheque extraordinario permitiría cubrir atrasos, reforzar ahorros o enfrentar necesidades básicas en las fiestas.

Opciones prácticas para usar el pago de alivio económico

Si el dividendo avanza, planear cómo usarlo puede marcar una diferencia real en la economía del hogar durante y después de las fiestas.

Abrir una cuenta de ahorros con rendimiento

Separar una parte del dinero en una cuenta de ahorro con intereses puede ayudar a generar un pequeño retorno a lo largo del año. Para muchas familias, esta opción permite construir un fondo para emergencias o gastos médicos sin comprometer el ingreso mensual.

Adelantar compras navideñas para evitar precios altos

Las tiendas con modelos de membresía permiten acceder a productos a precios rebajados. La membresía de Costco, que incluye una tarjeta de compra de $40 para nuevos usuarios , puede ayudarte a optimizar compras grandes y ahorrar en alimentos, regalos o artículos para reuniones familiares.

Asignar una parte a inversiones accesibles

Algunas personas deciden destinar una fracción del dinero a instrumentos sencillos como criptomonedas de baja volatilidad o acciones de empresas tecnológicas reconocidas. Son alternativas que pueden generar rendimiento en el mediano plazo, siempre considerando los riesgos y solo usando una cantidad que no afecte el presupuesto familiar.

Que dicen las autoridades

Bessent explicó: “Bueno, hay muchas opciones, como el reembolso de 2.000 dólares del que habla el presidente, que sería para familias con ingresos inferiores a, digamos, 100.000 dólares”.

Sobre la inflación, afirmó: “Heredamos este desastre de asequibilidad. Fue la peor inflación de los últimos 40 o 50 años… se ha estabilizado. Ahora va a empezar a bajar”.

Qué sigue

La administración debe definir con precisión cómo funcionaría el dividendo, cómo se financiaría y bajo qué criterios se otorgaría.

El Congreso será determinante: sin una ley aprobada, el cheque no puede emitirse.

Las negociaciones continuarán mientras la Casa Blanca evalúa cómo integrar la propuesta dentro de las reformas fiscales ya aprobadas.

En paralelo, la presión pública crece debido a las dificultades económicas y la expectativa de medidas que alivien la carga de los hogares.