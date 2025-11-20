¿Cuándo recibirías el cheque de estímulo? Fechas clave y cómo saber si calificas

Trump insiste en entregar el cheque de estímulo de $2,000.

La iniciativa podría ayudar a hogares afectados por la inflación.

La Casa Blanca evalúa cuándo se entregarían los pagos y si se requiere aprobación del Congreso.

El gobierno de Trump reactivó el debate sobre un nuevo paquete de alivio económico financiado con ingresos arancelarios.

La idea busca apoyar a hogares de ingresos medios y bajos en un momento en que el costo de vida sigue presionando a millones de familias.

Aunque la administración asegura que está lista para avanzar, el futuro del pago depende de definiciones clave sobre elegibilidad, financiamiento y el papel del Congreso.

La propuesta de Trump y su enfoque en el cheque de estímulo

A inicios de mes, desde el Despacho Oval, Trump afirmó que su gobierno está preparado para devolver parte de la recaudación arancelaria a los ciudadanos.

“Vamos a repartir un dividendo de unos 2.000 dólares a nuestros ciudadanos de ingresos medios y bajos, y vamos a usar el resto para reducir nuestra deuda nacional”, dijo.

Aunque no es la primera vez que plantea una medida similar, esta versión del cheque es la más amplia hasta ahora.

Durante la pandemia, millones de personas recibieron pagos directos aprobados por el Congreso.

La administración no ha definido los parámetros específicos de elegibilidad, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó a Fox News que el objetivo sería llegar a familias con ingresos inferiores a $100,000.

Esa decisión priorizaría a hogares con ingresos modestos, un grupo golpeado por la inflación de los últimos años.

Bessent también explicó que el dividendo podría integrarse en la ley “One Big Beautiful Bill”, que incluye cambios fiscales y exenciones que, según él, ayudarían a financiar los alivios propuestos.