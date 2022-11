Habrá un pago mensual y otro único que se dará este mes y que ayudará a muchos con sus pendientes económicos, en medio de una economía que es afectada por la alta inflación no solo en Estados Unidos, por lo que los ciudadanos deben estar muy atentos a lo que se vaya a anunciar en los próximos días.

Las cantidades que se darán oscilarán en los $1,000 cada mes, sin embargo, se anuncia que para mediados de noviembre los beneficiarios recibirán la cantidad de hasta $6,500, por lo que se pide estén muy atentos para que no pierdan esta ayuda que ofrecen las autoridades en medio de la inflación.

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?

Pero esta ayuda no es para todos, específicamente deben cumplir ciertos requisitos, no es para cualquiera, solo algunos lo recibirán, sobre todo los que más lo necesitan, se señala que será para personas que sufren de inseguridad en la vivienda, por lo que debe tener al menos 18 años de edad y no tener una vivienda estable.

El gobierno de Denver define esto como estar sin “residencia nocturna fija, regular y adecuada”. esto es para personas que viven en algún vehículo, parques, espacios públicos, hoteles y moteles, o que incluso viven en refugios temporales, de os cuales hay muchos. Con información de The Sun, PennLive, AOL. Archivado como: Cheque estímulo económico