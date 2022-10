¡MUCHO DINERO EN SUS MANOS! No deje pasar la oportunidad de obtener el jugoso cheque de $ 10,000 dólares que las autoridades en EEUU todavía están distribuyendo, así que le contamos sobre la fecha límite exacta y qué debe hacer para reclamarlo .

GetCTC.org es una herramienta que hace que el proceso de presentación del Crédito Tributario por Hijos sea mucho más sencillo y llevadero para cualquier familia que califique y desee reclamarlo, apuntó el diario The Sun . INGRESE AQUÍ PARA VISITAR GetCTC .

“El dinero está ahí; el dinero es tuyo. Tienes hasta el 15 de noviembre. No esperes”, dijo Gabriel Zucker, director asociado de beneficios fiscales de la organización benéfica Code for America, que es la encargada de gestionar la herramienta del crédito fiscal por hijos GetCTC.

¿Qué hacer para reclamarlo?

Esta herramienta es particularmente útil para aquellas personas que usualmente no declaran impuestos. “Si por lo general no declara impuestos, use nuestra herramienta de declaración de impuestos simplificada para reclamar su Crédito Tributario por Hijos y cualquier monto faltante de su tercer pago de estímulo”, dice la página web que también está disponible en español.

Según la organización, que trabaja de la mano con la Casa Blanca para ayudar a los casi 4 millones de ciudadanos elegibles, a la persona interesada le tomará solo 15 minutos completar el formulario de solicitud y no necesitará ningún documento fiscal.