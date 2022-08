En el reporte que se ofreció, indicaron que los legisladores de Indiana anunciaron que se acordó tentativamente devolver parte del superávit de $6.100 millones de dólares del estado a los pobladores a través de cheques de $200 dólares, indicó The Sun. Se trata de fondos de estímulo de reembolso de menor cantidad de lo que se estaba planeando en un principio.

Se dio a conocer una atractiva propuesta que beneficiará a millones de personas que están atravesando por una situación económica complicada; de acuerdo con los primeros detalles que se dieron a conocer, informaron que se está trabajando en la posibilidad de ofrecer un apoyo económico a los habitantes de Indiana, informó The Sun.

¿Un monto menor?

Cuando se presentó la propuesta, el gobernador Eric Holcomb señaló que se estaba considerando otorgar alrededor de $225 dólares a los pobladores a través de este cheque de reembolso; aunque, actualmente se está pensando en aprobar la propuesta con una cantidad menor de la estipulada, considerando un cheque de $200 dólares, según The Sun.

¿Por qué se redujo la cifra? De acuerdo con los legisladores de Indiana, al bajar el monto propuesto se espera garantizar que más residentes de Indiana recibieran efectivo y no solo unos cuantos, lo que a veces suele convertirse en un problema para los programas de apoyos económicos, informó The Sun. Aunque claro, todavía no es definitivo el monto que se entregará.